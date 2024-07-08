    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    764мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.13eur95.57

    Хорошая погода придет в Петербург на три дня, а в конце недели — новый циклон

    5272
    обсудить

    «Хорошие новости есть, к нам стремится антициклон, так что на несколько дней на этой неделе мы снова расслабимся и отдохнем от ливней и гроз», — сообщает 8 июля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Сегодня ещё будут кратковременные дожди при температуре не выше 20 градусов, но уже вечером осадки закончатся, и впереди — трехдневный перерыв. В середине недели до нас от Калининграда доберётся антициклон и принесёт сухую и теплую погоду с дневными температурами 22–27 градусов. Следующий атмосферный фронт ожидается к пятнице, с ним снова придут ливни и грозы.

    Во время вчерашнего прохождения холодного атмосферного фронта весь город накрыло дождем.

    «На большинстве осадкомеров отмечен сильный дождь от 15 до 19 мм, в центральной части города и на северо-восток до Мурино — осадки от 23 до 27 мм», — рассказал Колесов.

    Меньше всего дождя было на юго-востоке: в Павловске и Колпино — от 6 до 12 мм.

    В Ленинградской области, напомним, в результате непогоды пострадали как минимум три человека. В Петербурге пострадавших нет, но есть упавшие деревья и повреждённые машины.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыАлександр Колесов
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close