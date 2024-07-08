Хорошая погода придет в Петербург на три дня, а в конце недели — новый циклон

«Хорошие новости есть, к нам стремится антициклон, так что на несколько дней на этой неделе мы снова расслабимся и отдохнем от ливней и гроз», — сообщает 8 июля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Сегодня ещё будут кратковременные дожди при температуре не выше
Во время вчерашнего прохождения холодного атмосферного фронта весь город накрыло дождем.
«На большинстве осадкомеров отмечен сильный дождь от 15 до
Меньше всего дождя было на юго-востоке: в Павловске и Колпино — от 6 до
В Ленинградской области, напомним, в результате непогоды пострадали как минимум три человека. В Петербурге пострадавших нет, но есть упавшие деревья и повреждённые машины.