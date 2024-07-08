Хорошая погода придет в Петербург на три дня, а в конце недели — новый циклон

«Хорошие новости есть, к нам стремится антициклон, так что на несколько дней на этой неделе мы снова расслабимся и отдохнем от ливней и гроз», — сообщает 8 июля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



Сегодня ещё будут кратковременные дожди при температуре не выше 20 градусов , но уже вечером осадки закончатся, и впереди — трехдневный перерыв. В середине недели до нас от Калининграда доберётся антициклон и принесёт сухую и теплую погоду с дневными температурами 22–27 градусов . Следующий атмосферный фронт ожидается к пятнице, с ним снова придут ливни и грозы.

