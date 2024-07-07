В Курске многодетный отец в воспитательных целях облил своего сына спиртом и поджег. Теперь ему грозит пожизненное

Сотрудники полиции Курска задержали многодетного отца, который облил своего сына 2015 года рождения спиртом и поджег. О происшествии сообщает телеграм-канал областного МВД.
полиция Курской области
По информации ведомства, инцидент произошел 5 июля: в дежурную часть поступило сообщение о домашнем конфликте. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на вызов.
Как выяснилось, по адресу проживает многодетная семья. Мать вышла в магазин, оставив детей без присмотра, и сын начал играть со свечой и спиртом, разводя огонь, в результате этих действий пострадала его маленькая сестра 2023 года рождения. Когда о случившемся узнал отец, то он облил спиртом сына и поджег. К моменту прибытия полиции отца не было дома, но оперативно принятые меры позволили быстро его задержать. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.
Обоих детей с ожогами госпитализировали.
В управлении СК по Курской области возбудили уголовное дело по