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    В Курске многодетный отец в воспитательных целях облил своего сына спиртом и поджег. Теперь ему грозит пожизненное

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    Сотрудники полиции Курска задержали многодетного отца, который облил своего сына 2015 года рождения спиртом и поджег. О происшествии сообщает телеграм-канал областного МВД.

    полиция Курской области

    По информации ведомства, инцидент произошел 5 июля: в дежурную часть поступило сообщение о домашнем конфликте. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на вызов.

    Как выяснилось, по адресу проживает многодетная семья. Мать вышла в магазин, оставив детей без присмотра, и сын начал играть со свечой и спиртом, разводя огонь, в результате этих действий пострадала его маленькая сестра 2023 года рождения. Когда о случившемся узнал отец, то он облил спиртом сына и поджег. К моменту прибытия полиции отца не было дома, но оперативно принятые меры позволили быстро его задержать. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Обоих детей с ожогами госпитализировали.

    В управлении СК по Курской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пп. «в», «е» части 2 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство ребенка. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

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    КурскОтецОжогСынСпиртПокушение на убийство ребенка
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