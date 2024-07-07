Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS. Осколки рассыпались на севере города

Пять ракет ракетной системы залпового огня HIMARS были сбиты 7 июля над Мелитополем силами противовоздушной обороны России. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации.
Осколки четырех ракет, как уточняется, упали на севере Мелитополя; в местах падения произошло возгорание сухой травы. Туда были направлены подразделения МЧС.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов показал в своем телеграм-канале видео, снятое после ракетных ударов ВСУ, и уточнил, что начавшийся на севере пожар через считаные минуты начали тушить спасатели, сейчас он локализован.
тг-канал Владимир Рогов
Ранее он написал, что в Мелитополе прозвучали три взрыва, это случилось в условиях ракетной опасности.
Минувшей ночью Воронежская область подверглась атаке беспилотников. Как сообщил в своем телеграм-канале 7 июля губернатор региона Александр Гусев, несколько дронов были обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО.