Шторм повалил и переломал в Петербурге 500 деревьев

Комитет по благоустройству Петербурга продолжает подсчитывать ущерб, нанесенный городским зеленым насаждениям после разгула стихии 1 июля. Число пострадавших деревьев уже доросло до полутысячи. Некоторые сады закрыты до сих пор.

К вечеру 2 июля известно о 500 деревьях, не устоявших под штормовым ветром, сообщили в пресс-службе комитета. Больше всего пострадали Красносельский и Невский районы: в каждом повалило более 70 деревьев, не считая крупных веток и макушек, которые снесло сильнейшими порывами. Только сад «Куракина дача» потерял 6 штук.