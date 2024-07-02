Шторм повалил и переломал в Петербурге 500 деревьев

Комитет по благоустройству Петербурга продолжает подсчитывать ущерб, нанесенный городским зеленым насаждениям после разгула стихии 1 июля. Число пострадавших деревьев уже доросло до полутысячи. Некоторые сады закрыты до сих пор.
К вечеру 2 июля известно о 500 деревьях, не устоявших под штормовым ветром, сообщили в пресс-службе комитета. Больше всего пострадали Красносельский и Невский районы: в каждом повалило более 70 деревьев, не считая крупных веток и макушек, которые снесло сильнейшими порывами. Только сад «Куракина дача» потерял 6 штук.
Падения деревьев тянули за собой и другие последствия. «На бульваре проспекта Юрия Гагарина липа и тополь оборвали линию электропередачи. В саду «Серебряный пруд» береза перегородила дорогу. На Суворовском проспекте большая липа повредила ограждение и легла на тротуар», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, в дежурную службу комитета сообщили о рухнувшей рекламе на Бухарестской улице и упавшем флаге на Ушаковской набережной, а на Коломяжском проспекте разбросало пластиковые ограждения. Все, что мешало движению, дорожники убрали с проезжей части к утру. А в садах и парках продолжают раскряжевывать и вывозить деревья. До сих пор закрыты Таврический сад, сад «Сан-Галли» и сквер Галины Старовойтовой. Территории не открывают, пока не убедятся, что все сломанные деревья убраны подальше от дорожек и не угрожают людям. Вывозить порубочные остатки закончат в ближайшее время.
Шторм, обрушившийся на Петербург и Ленобласть в понедельник, не обошелся без трагедий. В Петербурге деревьями убило женщину и ребенка, в области — мужчину. Сообщалось о нескольких пострадавших, их точное количество еще неизвестно. Ветер срывал крыши, ронял деревья и строительные краны. Были оборваны десятки линий электропередачи, задержаны 13 поездов. Итоги шторма читайте в материале «Фонтанки».
В среду, 3 июля, по прогнозам синоптиков, непогода может вернуться в Петербург. Горожан призывают быть внимательными и осторожными. Об упавших деревьях и подтоплениях дорог можно сообщать по телефону круглосуточной дежурной службы комитета по благоустройству по телефону 314-60-13.