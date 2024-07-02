СК возбудил дела после гибели женщины и ребёнка из-за шторма в Петербурге

Следователи возбудили уголовные дела после гибели женщины и ребенка в Московском и Красногвардейском районах Петербурга. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил официальный telegram-канал регионального ГСУ СК РФ.
В понедельник, 1 июля, обрушившаяся на Петербург непогода унесла жизни двух человек. В Московском районе погибла 36-летняя женщина, на которую свалилось дерево. Полученные травмы оказались смертельными. Поваленное ветром дерево убило 11-летнего мальчика на проспекте Шаумяна в Красногвардейском районе. Ребенок скончался в больнице.
В связи с гибелью людей в следственных отделах по Московскому и Красногвардейскому районам Петербурга возбудили уголовные дела согласно части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Следствие выясняет причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно о гибели третьего человека из-за урагана в Петербурге. В Новом Токсово погиб 26-летний уроженец Таджикистана, который выполнял строительные работы в коттеджном поселке «Экофорест». Строителя придавило упавшей березой. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Итоговое число пострадавших еще неизвестно.