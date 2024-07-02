СК возбудил дела после гибели женщины и ребёнка из-за шторма в Петербурге

Следователи возбудили уголовные дела после гибели женщины и ребенка в Московском и Красногвардейском районах Петербурга. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил официальный telegram-канал регионального ГСУ СК РФ.

В понедельник, 1 июля, обрушившаяся на Петербург непогода унесла жизни двух человек. В Московском районе погибла 36-летняя женщина, на которую свалилось дерево. Полученные травмы оказались смертельными. Поваленное ветром дерево убило 11-летнего мальчика на проспекте Шаумяна в Красногвардейском районе. Ребенок скончался в больнице.

