На Петербург снова обрушатся ливни с грозами. В эти часы будет особенно опасно

В Петербурге в середине рабочей недели снова ухудшится погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 2 июля. В городе объявлен «желтый» уровень опасности.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра Петербург накроют ливни с грозами и порывистый ветер.
«2 и 3 июля объявлен «желтый» уровень опасности в связи с интенсивными осадками», - сообщили в Росгидрометцентре. Особенно дождливо будет в среду с 12 до 18 часов. Пешеходам и автомобилистам рекомендуется проявлять особую осторожность.
Как рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, в среду, 3 июля, ожидается преимущественно облачная погода. Температура — 21–23 градуса. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что немного ниже нормы.
Напомним, 1 июля в результате бушующей стихии погибли три человека, также известно о нескольких пострадавших. По данным комблага, в городе ветер повалил 293 дерева.