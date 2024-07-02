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    На Петербург снова обрушатся ливни с грозами. В эти часы будет особенно опасно

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    В Петербурге в середине рабочей недели снова ухудшится погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 2 июля. В городе объявлен «желтый» уровень опасности.

    По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра Петербург накроют ливни с грозами и порывистый ветер.

    «2 и 3 июля объявлен «желтый» уровень опасности в связи с интенсивными осадками», - сообщили в Росгидрометцентре. Особенно дождливо будет в среду с 12 до 18 часов. Пешеходам и автомобилистам рекомендуется проявлять особую осторожность.

    Как рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, в среду, 3 июля, ожидается преимущественно облачная погода. Температура — 21–23 градуса. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что немного ниже нормы.


    Напомним, 1 июля в результате бушующей стихии погибли три человека, также известно о нескольких пострадавших. По данным комблага, в городе ветер повалил 293 дерева.

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