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    Жаркий понедельник — исключение: какая погода будет на этой неделе в Петербурге

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    Жители Петербурга, изнывающие от знойной жары в последние дни, могут вздохнуть с облегчением. Жаркий понедельник станет исключением, в целом на остальной неделе город ждёт комфортная летняя погода. Об этом 1 июля сообщил «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    «Сегодняшний день в Северной столице вновь будет аномально жарким, однако уже во второй половине дня, с ливнями и грозами, холодный атмосферный фронт примется сбивать температуру, и окончательно прекратит нынешнюю волну тепла — до конца недели температурный фон останется близким к норме и в условиях влияния циклонов и пониженного атмосферного давления не превысит 25-градусной отметки», — сообщил Михаил Леус.

    Сегодня в городе переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди, ливни, местами с градом, +30…+32 градуса. Ветер южный 5–10 м/с, при грозе порывистый.

    Во вторник будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью +16…+18 градусов, днём +21…+23 градуса. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В среду облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью +15…+17, днём +21…+23 градуса. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление падать и составит 749 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

    В четверг облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +14…+16, днём +23…+25 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В пятницу облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью +15…+17, днём +22…+24 градусов. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

    По предварительному прогнозу, в выходные вновь обойдётся без кратковременных дождей, а температурный фон изменится мало и останется в пределах +19…+24.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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