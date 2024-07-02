Комблаг Петербурга: всего известно о 293 упавших деревьях

В Петербурге устранили все аварийные ситуации, связанные с рухнувшими деревьями, которые блокировали дорогу пешеходам и транспорту. Работы по ликвидации последствий урагана продолжались всю ночь. Об этом сообщили в комитете по благоустройству Петербурга во вторник, 2 июля .



К утру удалось ликвидировать все аварийные ситуации с упавшими из-за ветра деревьями. Они блокировали путь как пешеходам, так и водителям. Сейчас специалисты садово-паркового хозяйства распиливают и вывозят остатки деревьев с улиц города.



Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





«Всего на данный момент известно о 293 упавших деревьях. И это только на территориях, которые находятся в ведении комитета по благоустройству. Однако это число, скорее всего, будет расти», — предупреждают в комитете.

Наибольшее количество падений деревьев обнаружили в Невском районе — 59 случаев , а также в Красносельском — 50 случаев .



Как отмечают в комитете по благоустройству, падение деревьев — обычное явление в условиях сильного ветра и ливня. Из-за дождя намокает крона, что приводит к увеличению ее веса и создает большую парусность.

