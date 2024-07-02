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    Комблаг Петербурга: всего известно о 293 упавших деревьях

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    В Петербурге устранили все аварийные ситуации, связанные с рухнувшими деревьями, которые блокировали дорогу пешеходам и транспорту. Работы по ликвидации последствий урагана продолжались всю ночь. Об этом сообщили в комитете по благоустройству Петербурга во вторник, 2 июля.

    К утру удалось ликвидировать все аварийные ситуации с упавшими из-за ветра деревьями. Они блокировали путь как пешеходам, так и водителям. Сейчас специалисты садово-паркового хозяйства распиливают и вывозят остатки деревьев с улиц города.

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    «Всего на данный момент известно о 293 упавших деревьях. И это только на территориях, которые находятся в ведении комитета по благоустройству. Однако это число, скорее всего, будет расти», — предупреждают в комитете.

    Наибольшее количество падений деревьев обнаружили в Невском районе — 59 случаев, а также в Красносельском — 50 случаев.

    Как отмечают в комитете по благоустройству, падение деревьев — обычное явление в условиях сильного ветра и ливня. Из-за дождя намокает крона, что приводит к увеличению ее веса и создает большую парусность.

    Непогода обрушилась на Петербург в понедельник, 1 июля. Как минимум два жителя города пострадали во время шторма. В переулке Антоненко на 21-летнего молодого человека упал фонарный столб. С улицы Львовской вечером бригада скорой помощи забрала 41-летнюю женщину, на которую упало дерево. Погибли женщина и ребёнок, в Новом Токсово — мужчина.

    Телефон дежурной службы комитета по благоустройству 314-60-13 работает круглосуточно. По этому номеру можно сообщить информацию об упавших деревьях и подтоплениях на улично-дорожной сети города.

    Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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