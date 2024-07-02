Трое погибших, сотни поваленных деревьев и десятки поврежденных машин: последствия урагана в Петербурге

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В понедельник, 1 июля, жителям Петербурга предстояло пережить не только первый и последний знойный день на этой неделе, но и сильный дождь, который многие ждали с нетерпением как спасение от жары. Однако закончилось все трагично — погибли трое горожан, в том числе один ребенок. В городе летала кровля, падали светофоры и деревья. «Фонтанка» собрала, что известно о последствиях вчерашней непогоды.



Жертв: 3

Вчера вечером стало известно, что в результате нашествия стихии в Московском районе погибла 36-летняя женщина, на которую свалилось дерево. Смертельный инцидент произошел у жилых домов 3 и 4 на проспекте Гагарина. Женщине на голову упало дерево. Полученные ею травмы оказались смертельны.



Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Утром во вторник оказалось, что жертв больше. Поваленное дерево убило 11-летнего мальчика на проспекте Шаумяна в Красногвардейском районе. Скорая доставила ребенка в больницу в крайне тяжелом состоянии, у него диагностировали ушиб мозга, переломы черепа и травмы внутренних органов. Не приходя в сознание, мальчик скончался в медицинском учреждении.

Кроме того, в Новом Токсово погиб 26-летний уроженец Таджикистана, выполнявший строительные работы на участке в коттеджном поселке «Экофорест». Строителя придавило упавшей березой, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.



Итоговое число пострадавших еще неизвестно

Губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства дал поручение оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и обратившимся за помощью после вчерашнего шторма. Глава города подчеркнул, что администрация города находится в постоянном контакте с семьями пострадавших и обратившихся за помощью. При этом точное число пострадавших не называется.



«Обязательно сделайте всё необходимое, чтобы им была оказана и материальная, и медицинская помощь», — заявил Александр Беглов.

По данным «Фонтанки», в Стрельне одна из пострадавших находилась в машине, когда на нее упало дерево. В итоге 44-летнюю женщину доставили с травмой шеи в 26-ю горбольницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Дорожный знак не устоял у Спаса на Крови на набережной канала Грибоедова. Упал он на голову 23-летней девушке, в результате она получила сотрясение головного мозга. Еще двоих, в том числе ребенка, посекло стеклом во время шторма. 47news писал, что в Гатчинском районе Ленобласти ураганный ветер снес курилку вместе с рабочим. «Начался сильный град, забежал в курилку, чтобы переждать. Буквально через секунду ее сорвало с места, она взлетела в воздух — и я вместе с ней. В итоге кости переломаны, рука не работает», — рассказал мужчина.



Дерево свалилось на 17-летнего парня и 14-летнюю девочку в Гатчине. Пострадавшие — брат и сестра. Молодого человека госпитализировали с переломом позвонка, девочка получила ушиб ноги. Слетевших крыш: 17

По данным Смольного, всего шквалистый ветер повредил 17 кровель в городе. Одна из них — в аэропорту Пулково. В пресс-службе оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» уточнили, что это речь идет о навесных элементах и навигационных указателях.

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Часть крыши слетела с гостинцы «Октябрьская» на 2-й Советской. Обломки лежали прямо на тротуаре.

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Кроме того, повреждения зафиксированы на фасадах четырех зданий, сообщил Александр Беглов. «Фонтанка» писала, как на Невском проспекте рухнули строительные леса.

Упавших деревьев: 293

По данным комитета по благоустройству Петербурга, на утро 2 июля известно о 293 упавших деревьях — это только на территориях, которые находятся в их ведении. Больше всего обрушений в Невском районе — 59 и в Красносельском — 50.



Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Круглосуточно в комитете работает телефон дежурной службы: 314-60-13. По этому номеру можно сообщить информацию об упавших деревьях и подтоплениях на улично-дорожной сети города.

Сильный ветер повалил кран на Октябрьской набережной, где строится одноименный жилой комплекс. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В пресс-службе строительной компании «Группы ЛСР» сообщили, что на момент ЧП крановщики завершили работу и провели все необходимые мероприятия, предусмотренные инструкциями по технике безопасности на случай непогоды.

«По нашим данным, благодаря этому инцидент обошелся без жертв», — отметили в пресс-службе.

Пострадавших авто: 36

Чаще всего в службы обращались автовладельцы, чьи машины пострадали из-за внешнего воздействия. Смольный уточняет, что власти зафиксировали повреждения 36 машин. Многие из пострадавших в разговоре с «Фонтанкой» подчеркнули, что ураган лишь вскрыл давние коммунальные проблемы.

«Вчера во время урагана от старых деревьев, которые жильцы близлежащих домов уже несколько раз просили спилить, отвалились две больших ветки и повредили 3 или 4 автомобиля, в том числе и мой», — рассказал «Фонтанке» Евгений, который обнаружил повреждения во дворе дома на улице Есенина в Выборгском районе.

Фото: читатель «Фонтанки» Евгений Фото: читатель «Фонтанки» Евгений Фото: читатель «Фонтанки» Евгений Поделиться Поделиться





В Калининском районе жители дома 121к1 по Светлановскому проспекту пожаловались на прилетевшие в их машины мусорные контейнеры. «1 июля в районе 19:00, когда началась гроза, порывом ветра снесло контейнеры на припаркованные авто. Это уже не первый случай по этому адресу», — уточнил Дмитрий, который обнаружил мусорку возле своей машины.



Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий Поделиться Поделиться





Поврежденных линий электропередач: 43



С начала шторма в Петербурге и Ленобласти восстановили 43 линии электропередачи, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ПАО «Ленэнерго». Основной ущерб в этой части приняла на себя область, так как в городе — кабельные линии, которым ветер нипочем. В настоящее время на местах падения деревьев и обрывах воздушных линий в Ленобласти работают 49 бригад. В основном сейчас ремонтируют линии 6–10 кВ.



Задержанных поездов: 13 Всего из-за непогода из расписания вышли 13 поездов, сообщали «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Из-за шторма электрички застряли на путях под Петербургом. Некоторым пассажирам пришлось идти пешком по путям. Под Гатчиной тушили вагон грузового поезда, что также повлияло на расписание пригородных поездов на направлении Петербург — Луга Витебского региона ОЖД.

Фото: Читатель «Фонтанки» Юрий Фото: Читатель «Фонтанки» Юрий Поделиться Поделиться



Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный). По словам губернатора Александра Беглова, на данный момент город практически завершил работы по устранению последствий разгула стихии. Коммунальные службы города и подразделения МЧС устраняли последствия непогоды всю ночь.