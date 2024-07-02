Прокуратура показывает, как выглядит башенный кран после падения в шторм

Новый ракурс на кран, упавший на Октябрьской набережной: место ЧП показывает 2 июня телеграм-канал прокуратуры Петербурга.
Сильный ветер повалил кран на Октябрьской набережной, где строится жилой комплекс «Октябрьская набережная». «Фонтанка» публиковала видео с моментом падения тяжеловесной конструкции.
«Прокуратура <…> даст оценку соблюдению на строительном объекте правил охраны труда, исполнению законодательства в сфере промышленной безопасности при использовании башенного крана, а также градостроительного законодательства», — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.