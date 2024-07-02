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    Энергетики восстанавливают десятки линий электропередачи после шторма в Петербурге и области

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    ГУ МЧС Петербурга

    Непогода, обрушившаяся на Петербург и Ленинградскую область 1 июля, не только устроила лесоповал, но и пообрывала провода. Энергетики все еще работают на местах обрывов.

    С начала шторма в Петербурге и Ленобласти восстановили 43 линии электропередачи, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ПАО «Ленэнерго». Основной ущерб в этой части приняла на себя область, так как в городе проведены кабельные линии, которым ветер нипочем.

    В настоящее время на местах падения деревьев и обрыва воздушных линий в Ленобласти работают 49 бригад. В основном сейчас ремонтируют линии 6–10 кВ.

    В МЧС Петербурга рассказали, что спасатели всю ночь устраняли последствия разгула стихии вместе с коммунальщиками. Городские пожарно-спасательные подразделения совершили 263 выезда, большинство из них — на упавшие деревья или угрозу их падения, а также на падение слабо закрепленных металлоконструкций.

    Шторм обрушился на Петербург и Ленобласть вечером 1 июля. «Фонтанка» показывала, как это было, онлайн. Из-за непогоды, по данным комблага, в Петербурге повалило 293 дерева. Не обошлось без жертв и пострадавших. На проспекте Юрия Гагарина деревом убило женщину, а в Красногвардейском районе города — 11-летнего мальчика. В Новом Токсово в Ленобласти упавшей березой насмерть зашибло рабочего из Таджикистана. Известно также минимум о двух пострадавших в Петербурге.

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    ПетербургЛенинградская областьШтормОборванные проводаНепогода в Петербурге
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