Энергетики восстанавливают десятки линий электропередачи после шторма в Петербурге и области

Непогода, обрушившаяся на Петербург и Ленинградскую область 1 июля, не только устроила лесоповал, но и пообрывала провода. Энергетики все еще работают на местах обрывов.



С начала шторма в Петербурге и Ленобласти восстановили 43 линии электропередачи, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ПАО «Ленэнерго». Основной ущерб в этой части приняла на себя область, так как в городе проведены кабельные линии, которым ветер нипочем.