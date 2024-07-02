«К сожалению, не обошлось без пострадавших». Беглов рассказал о последствиях шторма в Петербурге

Власти Петербурга продолжают устранять последствия урагана, обрушившегося на Петербург. Как сообщил на заседании городского правительства 2 июля губернатор Александр Беглов, за 20 минут выпала треть месячной нормы осадков.
«На внутриквартальных территориях упало порядка 120 деревьев, повреждено 17 кровель на сегодняшний час, 4 фасада,
«Администрации города и района находятся в контакте с семьями пострадавших», — добавил губернатор.
Как минимум два жителя Петербурга пострадали во время шторма. В переулке Антоненко на 21-летнего молодого человека упал фонарный столб. С улицы Львовской вечером бригада скорой помощи забрала 41-летнюю женщину, на которую упало дерево. В городе погибли женщина и ребёнок, в Новом Токсово — мужчина. «Фонтанка» вела онлайн-трансляцию, посвящённую шторму.