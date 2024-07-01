В Пулково из-за урагана рухнули навесные элементы крыши

Навесные элементы и навигационные указатели получили повреждения в петербургском аэропорту Пулково из-за грозы и урагана. Об этом «Фонтанке» 1 июля сообщили в пресс-службе оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».
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Для безопасности пассажиров и гостей аэропорт усилил меры по локализации последствий и ограничил часть территории. В ближайшее время будут проведены работы по восстановлению.
Ранее сообщалось, что рейсы с посадкой в Петербурге задерживаются. Самолеты кружили в небе у города.
Последствия пришедшего из Псковской области шторма в городе смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».