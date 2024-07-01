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    Стихия в Петербурге, рухнул кран

    Самолеты кружат над Петербургом. В город зашла гроза

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    Рейсы с посадкой в Петербурге задерживаются. Самолеты кружат в небе у города.

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    Как следует из данных сервиса Flightradar, вечером 1 июля как минимум четыре самолета, летевшие в Петербург, не стали заходить на посадку. Рейсы из Москвы, Новосибирска, Ставрополя уходят в сторону Ладожского озера, где нарезают круги.

    «В аэропорту Пулково действует режим «гроза на аэродроме». В настоящее время отправка воздушных судов временно приостановлена. По решению авиакомпании, воздушные суда могут совершить посадку после наступления благоприятных погодных условий», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта.

    «Фонтанка.ру»

    Гроза и ливень накрыли Петербург. На улице бушует стихия: усилился ветер, в небе полыхают молнии. Штормовой фронт пришел из Псковской области.

    «Фонтанка.ру»

    Обновление:

    В 19:10 в Пулково уточнили, что режим «гроза над аэродромом» действовал в течение 25 минут. По решению авиакомпаний, на запасной аэродром ушли три рейса. Сейчас рейсы выполняются согласно расписанию.

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