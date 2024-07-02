Дерево рухнуло на брата с сестрой в Тайцах. Мальчик получил перелом позвоночника

Двое несовершеннолетних пострадали при падении дерева во время шторма в Гатчинском районе Ленобласти. Один из них отделался ушибом, для второго последствия оказались серьезнее. Подробности 2 июля сообщает 47news со ссылкой на источник в экстренных службах.



Трагедия произошла накануне вечером на Елизаветинской улице в поселке Тайцы. Буря повалила дерево на 17-летнего парня и 14-летнюю девочку, они брат и сестра. Девочка получила ушиб ноги, а юношу госпитализировали с переломом позвонка.



Буря накрыла Петербург и Ленобласть вечером 1 июля. Три человека погибли: 11-летний мальчик, 36-летняя женщина и 26-летний гражданин Таджикистана. Из пострадавших самое тяжелое состояние у молодого петербуржца, на которого в переулке Антоненко упал столб. В шоковом состоянии его доставили в больницу и поместили в реанимацию.

