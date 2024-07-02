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    «Взлетела в воздух». Под Гатчиной ветер сорвал курилку вместе с рабочим

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    Ураганный ветер снес курилку вместе с рабочим на предприятии в Гатчинском районе Ленобласти. Мужчине потребовалась помощь медиков. Подробности 2 июля сообщил 47news.

    Инцидент произошел около восьми часов вечера накануне в поселке Елизаветино. Как рассказал в беседе с изданием пострадавший Вячеслав, в момент штормового ветра он находился на работе и зашел в курилку — беседку с навесом из поликарбоната.

    «Начался сильный град, забежал в курилку, чтобы переждать. Буквально через секунду ее сорвало с места, она взлетела в воздух — и я вместе с ней. В итоге кости переломаны, рука не работает», — поделился мужчина.

    Пострадавшего 48-летнего сотрудника госпитализировали в состоянии средней тяжести с переломом плечевой кости.

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    Шторм обрушился на Петербург и Ленобласть вечером 1 июля. «Фонтанка» показывала, как это было, онлайн. Из-за непогоды, по данным комблага, в Петербурге повалило 293 дерева. Не обошлось без жертв и пострадавших. На проспекте Юрия Гагарина деревом убило женщину, а в Красногвардейском районе города — 11-летнего мальчика. В Новом Токсово в Ленобласти упавшей березой насмерть зашибло рабочего из Таджикистана. Известно также о нескольких пострадавших в Петербурге.

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