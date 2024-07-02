«Взлетела в воздух». Под Гатчиной ветер сорвал курилку вместе с рабочим

Ураганный ветер снес курилку вместе с рабочим на предприятии в Гатчинском районе Ленобласти. Мужчине потребовалась помощь медиков. Подробности 2 июля сообщил 47news.



Инцидент произошел около восьми часов вечера накануне в поселке Елизаветино. Как рассказал в беседе с изданием пострадавший Вячеслав, в момент штормового ветра он находился на работе и зашел в курилку — беседку с навесом из поликарбоната.

«Начался сильный град, забежал в курилку, чтобы переждать. Буквально через секунду ее сорвало с места, она взлетела в воздух — и я вместе с ней. В итоге кости переломаны, рука не работает», — поделился мужчина.