«Взлетела в воздух». Под Гатчиной ветер сорвал курилку вместе с рабочим

Ураганный ветер снес курилку вместе с рабочим на предприятии в Гатчинском районе Ленобласти. Мужчине потребовалась помощь медиков. Подробности
Инцидент произошел около восьми часов вечера накануне в поселке Елизаветино. Как рассказал в беседе с изданием пострадавший Вячеслав, в момент штормового ветра он находился на работе и зашел в курилку — беседку с навесом из поликарбоната.
«Начался сильный град, забежал в курилку, чтобы переждать. Буквально через секунду ее сорвало с места, она взлетела в воздух — и я вместе с ней. В итоге кости переломаны, рука не работает», — поделился мужчина.
Пострадавшего 48-летнего сотрудника госпитализировали в состоянии средней тяжести с переломом плечевой кости.
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