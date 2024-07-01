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    Стихия в Петербурге, рухнул кран

    От аномальной жары до урагана разгон за пару часов. Петербург накрыло сильнейшим ветром с дождем: видео

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    Санкт-Петербург 1 июля во второй половине дня накрыло мощнейшим ураганом. Разгулявшаяся стихия резко сменила установившуюся в городе аномальную жару, из-за которой столбики термометров успели подняться до рекордных +33 градусов.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    О грядущей непогоде горожан предупреждало МЧС: но ветер скоростью до 27 метров в секунду поднялся очень быстро, застав многих петербуржцев врасплох. Так же внезапно на северную столицу обрушился дождь, а в небе загремел гром и засверкали молнии.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Шквалистый ветер гнул к земле деревья практически во всех районах города, срывал с крыш фрагменты кровли и хлопал не закрытыми вовремя окнами.

    читатель «Фонтанки»

    Застигнутым на улице горожанам приходилось срочно искать укрытия, прячась от ветра с дождем, а местами — даже от листов обшивки, содранным стихией и носимых по воздуху.

    читатель «Фонтанки»

    По сообщениям очевидцев, на Западном скоростном диаметре скорость ветра достигала 31 м/с; на табло для водителей появилось сообщение о необходимости снизить скорость до 60 км/час ради «обеспечения безопасности».

    читатель «Фонтанки»

    В аэропорту Пулково ввели режим «гроза на аэродроме», приостановив взлет самолетов из-за неблагоприятных погодных условий.

    читатель «Фонтанки»

    У многих очевидцев, пытавшихся заснять эффектные кадры с разгулом стихии, телефоны заливало за считаные минуты, а у кого-то даже вырывало из рук порывами шквалистого ветра.

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    Всего за час город изменился до неузнаваемости — из светлого и солнечного он стал мрачным и темным. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с ветром могут стихнуть до 20 часов вечера, но осадки в той или иной форме затянутся до ночи. С прогнозом погоды на ближайшие дни можно ознакомиться здесь.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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