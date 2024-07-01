Температура воздуха в Петербурге в первый день июля превысила
Сегодня, 1 июля, столбики термометров достигли
Наибольшую температуру месяца фиксировали 28 июля 2010 года. Тогда воздух прогрелся до
«Атмосферный фронт продолжает смещаться в нашу сторону и штормит уже по Псковской области, так что часа
О грядущей непогоде горожан предупредили и в МЧС.
«Надеюсь, выше уже не будет». Аномальная жара Петербурга бьет рекорды
Температура воздуха в Петербурге в первый день июля превысила
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