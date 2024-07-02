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    В Ленобласти рассказали о последствиях шторма. Есть один район, которому досталось больше всего

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    С дорог Ленобласти за ночь 2 июля убрали 525 деревьев, упавших из-за шторма. Больше всего стихия затронула Сланцевский район (324 поваленных дерева) и Гатчинский район (49 поваленных деревьев), сообщает областная администрация.

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    Энергетики за ночь восстановили 90 тысяч подключений, без напряжения пока остаются около 10 тысяч жителей. Работа всех подстанций возобновлена, ремонт продолжается на шести линиях электропередач. Сегодня до полудня планируется завершить работы по распределительной сети 6–10 кВ, поврежденной штормом, пишет в своем канале губернатор области Александр Дрозденко.

    Сегодня в области также вероятны грозы с порывистым ливнем и градом, поэтому автомобилистам важно быть очень внимательными.

    «Фонтанка» вела онлайн-трансляцию, посвящённую шторму. В городе продолжают подсчитывать убытки и делиться кадрами непогоды. Погибли два человека: женщина и ребёнок. В Ленобласти есть как минимум две пострадавшие женщины.

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