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    ТЕМА ДНЯ

    Стихия в Петербурге, рухнул кран

    Десятки упавших деревьев и погибшая. МЧС подвело первые итоги стихии в Петербурге

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    Пришедшая в Петербург непогода уже повлекла за собой трагедию. Есть погибшая и пострадавшие.

    Как сообщили около 9 часов вечера 1 июля в МЧС России, специалисты ведомства уже выезжали 71 раз для ликвидации последствий стихии: 67 — на уборку деревьев, 4 — для устранения падений слабозакрепленных металлконструкций. Судя по всему, эти цифры будут только расти, учитывая, что сильный ветер все еще сохраняется.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    На проспекте Юрия Гагарина погибла 36-летняя женщина, которой прямо на голову упало дерево. Еще один ребенок и женщина пострадали. Повреждены 10 легковых машин.

    Часть крыши упала с гостиницы «Октябрьская» на улице 2-я Советская во время урагана, сообщает очевидец. Обломки лежат прямо на тротуаре, предварительно, никто не пострадал.

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    А в Пулково из-за урагана рухнули навесные элементы крыши. Ветер даже повалил строительный кран на проспекте Большевиков, обошлось без пострадавших.

    Следим за непогодой в режиме онлайн. С прогнозом погоды на неделю можно ознакомиться здесь.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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