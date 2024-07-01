Десятки упавших деревьев и погибшая. МЧС подвело первые итоги стихии в Петербурге

Пришедшая в Петербург непогода уже повлекла за собой трагедию. Есть погибшая и пострадавшие.



Как сообщили около 9 часов вечера 1 июля в МЧС России, специалисты ведомства уже выезжали 71 раз для ликвидации последствий стихии: 67 — на уборку деревьев, 4 — для устранения падений слабозакрепленных металлконструкций. Судя по всему, эти цифры будут только расти, учитывая, что сильный ветер все еще сохраняется.

