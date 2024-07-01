Десятки упавших деревьев и погибшая. МЧС подвело первые итоги стихии в Петербурге

Пришедшая в Петербург непогода уже повлекла за собой трагедию. Есть погибшая и пострадавшие.
Как сообщили около 9 часов вечера 1 июля в МЧС России, специалисты ведомства уже выезжали 71 раз для ликвидации последствий стихии: 67 — на уборку деревьев, 4 — для устранения падений слабозакрепленных металлконструкций. Судя по всему, эти цифры будут только расти, учитывая, что сильный ветер все еще сохраняется.
На проспекте Юрия Гагарина погибла 36-летняя женщина, которой прямо на голову упало дерево. Еще один ребенок и женщина пострадали. Повреждены 10 легковых машин.
Часть крыши упала с гостиницы «Октябрьская» на улице 2-я Советская во время урагана, сообщает очевидец. Обломки лежат прямо на тротуаре, предварительно, никто не пострадал.
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
А в Пулково из-за урагана рухнули навесные элементы крыши. Ветер даже повалил строительный кран на проспекте Большевиков, обошлось без пострадавших.
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