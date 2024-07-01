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    Стихия в Петербурге, рухнул кран

    Падение строительного крана в Петербурге обошлось без жертв — застройщик

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    Падение строительного крана в Петербурге из-за разгулявшейся непогоды обошлось без жертв. Об этом 1 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Группы ЛСР».

    «Аномальные погодные условия и ураганный ветер привели к падению крана на одной из стройплощадок компании. На момент ЧП крановщики завершили работу и провели все необходимые мероприятия, предусмотренные инструкциями по технике безопасности на случай непогоды. По нашим данным, благодаря этому инцидент обошелся без жертв. Другие подробности происшествия уточняются, на стройплощадке уже работают соответствующие службы компании», — рассказали в пресс-службе группы.

    Штормовой ветер повалил кран на Октябрьской набережной, где строится жилой комплекс «Октябрьская набережная». «Фонтанка» показывала момент обрушения на видео.

    Городская прокуратура сообщила, что даст оценку тому, как на стройплощадке соблюдались правила охраны труда, градостроительное законодательство, а также законы в сфере промышленной безопасности.

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