Лежат под деревом, укрываются в багажнике, освежаются из поливочного шланга. Как петербуржцы переносят 32-градусную жару

В Петербурге в первый день июля столбик термометра поднялся до
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Излюбленным местом отдыха в жаркий день всё также остается набережная у Петропавловской крепости. Петербуржцы остаются верны своим многолетним традициям и семьями отдыхают под солнцем, получая заветный загар.
Среди прочих способов спастись от жары — вековые дубы. Под большими кронами деревьев местные жители укрываются от палящего солнца. Кто-то лениво лежит, наслаждаясь летом, некоторые проводят время с пользой — читают книги.
Также в объектив фотографа «Фонтанки» попался весьма необычный способ выживания в жару. Мужчина решил укрыться от солнца в багажнике автомобиля. Предварительно открыв дверцу, которая послужила ему зонтом.
Не стоит забывать, что Петербург — это не только Северная столица, но и Северная Венеция. Сейчас в черте города около
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в первый день июля в городе ожидаются также грозы, ливни, град и усиление ветра — по последним данным, до 27 метров в секунду.