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    Лежат под деревом, укрываются в багажнике, освежаются из поливочного шланга. Как петербуржцы переносят 32-градусную жару

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    В Петербурге в первый день июля столбик термометра поднялся до +33 градусов. Местные жители спасаются от жары как только могут, однако мучиться им осталось недолго, ведь во второй половине дня ожидаются ливни с грозами. О том, как жители Северной столицы выживают в летний зной, в фоторепортаже «Фонтанки».

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Излюбленным местом отдыха в жаркий день всё также остается набережная у Петропавловской крепости. Петербуржцы остаются верны своим многолетним традициям и семьями отдыхают под солнцем, получая заветный загар.

    Среди прочих способов спастись от жары — вековые дубы. Под большими кронами деревьев местные жители укрываются от палящего солнца. Кто-то лениво лежит, наслаждаясь летом, некоторые проводят время с пользой — читают книги.

    Также в объектив фотографа «Фонтанки» попался весьма необычный способ выживания в жару. Мужчина решил укрыться от солнца в багажнике автомобиля. Предварительно открыв дверцу, которая послужила ему зонтом.

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    Не стоит забывать, что Петербург — это не только Северная столица, но и Северная Венеция. Сейчас в черте города около 94 рек, рукавов, протоков и каналов. А значит, ими невозможно не воспользоваться, чтобы освежиться в зной. Некоторые петербуржцы ныряют в воду с головой, кто-то довольствуется легким ополаскиваем ног. Особо предприимчивые местные жители просят специалистов по уборке территорий обливать их из поливочных шлангов.


    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в первый день июля в городе ожидаются также грозы, ливни, град и усиление ветра — по последним данным, до 27 метров в секунду.

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