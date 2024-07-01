Лежат под деревом, укрываются в багажнике, освежаются из поливочного шланга. Как петербуржцы переносят 32-градусную жару

В Петербурге в первый день июля столбик термометра поднялся до +33 градусов . Местные жители спасаются от жары как только могут, однако мучиться им осталось недолго, ведь во второй половине дня ожидаются ливни с грозами. О том, как жители Северной столицы выживают в летний зной, в фоторепортаже «Фонтанки».



Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Излюбленным местом отдыха в жаркий день всё также остается набережная у Петропавловской крепости. Петербуржцы остаются верны своим многолетним традициям и семьями отдыхают под солнцем, получая заветный загар.



Среди прочих способов спастись от жары — вековые дубы. Под большими кронами деревьев местные жители укрываются от палящего солнца. Кто-то лениво лежит, наслаждаясь летом, некоторые проводят время с пользой — читают книги.



Также в объектив фотографа «Фонтанки» попался весьма необычный способ выживания в жару. Мужчина решил укрыться от солнца в багажнике автомобиля. Предварительно открыв дверцу, которая послужила ему зонтом.

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не стоит забывать, что Петербург — это не только Северная столица, но и Северная Венеция. Сейчас в черте города около 94 рек , рукавов, протоков и каналов. А значит, ими невозможно не воспользоваться, чтобы освежиться в зной. Некоторые петербуржцы ныряют в воду с головой, кто-то довольствуется легким ополаскиваем ног. Особо предприимчивые местные жители просят специалистов по уборке территорий обливать их из поливочных шлангов.

