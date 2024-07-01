Загрузка отелей Петербурга на «Алые паруса» выросла на 7% в сравнении с прошлым годом, цены — на 12%

Петербургские отели смогли заработать на «Алых парусах» больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали 1 июля в компании Hotel Advisors, специализирующейся на гостиничной рыночной аналитике и управлении доходом.



Загрузка по многим отелям 28 июня была максимальной, а в среднем по городу составила 96,4%. Для сравнения: в прошлом году в дату «Алых парусов» (24 июня) составляла 90,4%. Таким образом, рост составил 6,6%. У пятизвездочных гостиниц загрузка выросла на 12,3%: заполнены были 94,9% номеров.



Тарифы в отелях в сравнении с датами праздника в прошлом году выросли на 12%. У пятизвездочных гостиниц — на 24,6%.



«В целом выходные 28–30 июня в этом году были насыщены различными мероприятиями, в том числе ночной марафон "Белые ночи" и VK fest, что в том числе повлияло на итоговые показатели этих выходных», — комментируют в Hotel Advisors.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что рост турпотока на даты «Алых парусов» также заметили сервисы бронирований и туроператоры. При этом гости города смогли увидеть только репетицию: на сами «Алые паруса» пустили только выпускников, родителей и учителей.

