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    Артистка файер-шоу загорелась во время выступления в подмосковных Люберцах: видео

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    В подмосковных Люберцах вечером 29 июня во время выступления на Дне молодежи загорелась артистка огненного шоу (файер-шоу). Огонь перекинулся на участницу перформанса прямо на площадке перед зрителями во время выполнения номера.

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    Девушке удалось отбросить неожиданно вспыхнувший пиротехнический реквизит, так что основная часть огня попала на землю, а у нее загорелась обувь. Ей на помощь подоспели ее коллеги. По предварительной информации, артистка отделалась небольшими ожогами. Ее госпитализировали.

    Некоторые языки пламени, отброшенного ею при инциденте, полетели в сторону зрителей, но среди них никто не пострадал.

    В Петербурге двоих мужчин из разных районов доставили в медучреждения в тяжелом состоянии — в обоих случаях была порезана шея болгаркой.

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    ЛюберцыОгненное шоуФайер-шоуДевушка
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