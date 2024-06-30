Артистка файер-шоу загорелась во время выступления в подмосковных Люберцах: видео

В подмосковных Люберцах вечером 29 июня во время выступления на Дне молодежи загорелась артистка огненного шоу (файер-шоу). Огонь перекинулся на участницу перформанса прямо на площадке перед зрителями во время выполнения номера.

Девушке удалось отбросить неожиданно вспыхнувший пиротехнический реквизит, так что основная часть огня попала на землю, а у нее загорелась обувь. Ей на помощь подоспели ее коллеги. По предварительной информации, артистка отделалась небольшими ожогами. Ее госпитализировали.

Некоторые языки пламени, отброшенного ею при инциденте, полетели в сторону зрителей, но среди них никто не пострадал.

В Петербурге двоих мужчин из разных районов доставили в медучреждения в тяжелом состоянии — в обоих случаях была порезана шея болгаркой.