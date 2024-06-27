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    Двух рабочих в разных частях Петербурга нашли с перерезанными шеями

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    Двое мужчин из разных районов Петербурга доставили в медучреждения в тяжелом состоянии — в обоих случаях была порезана шея болгаркой, об этом 27 июня стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, в понедельник трое иностранцев привезли в круглосуточную аптеку на Асафьева рабочего со стройки с ножевым ранением шеи. Его положили в третью горбольницу в тяжелом состоянии. Рабочих задержала полиция — все трое приехали из Таджикистана на заработки в начале года. Предположительно, они сообщили правоохранителям, что их знакомому на стройке на территории Парнаса отлетела дисковая пила, из-за чего он упал с четвертого этажа.

    У пострадавшего диагностировали закрытую травму головы, оскольчатые переломы ребра, проникающие колото-резаные ранения живота. Предположительно, мужчина был пьян. Его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Полиция расследует уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, — пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ и хулиганстве — статья 213 УК РФ.

    Накануне в тяжелом состоянии в больницу попал, предположительно, ещё один пострадавший, которому отлетел диск болгарки. Это 53-летний мужчина, найденный в одном из помещений на Школьной улице в Шушарах.

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