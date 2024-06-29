    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, зап

    759мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd85.75eur92.42

    Axios: Байден выйдет из президентской гонки, если так решат его друзья и близкие. В СМИ уже составляют список преемников

    1468
    2 комментария

    Джо Байден может выйти из президентской гонки только в том случае, если такое решение примут люди из его окружения — ближайшие родственники и друзья. Об этом 29 июня пишет Axios со ссылкой на неназванные источники.

    Среди тех, кого медиа причисляет к кругу лиц, способных на принятие такого решения, — первая леди Джилл Байден, младшая сестра действующего президента Валери Байден, друг и советник Тед Кауфман и небольшая группа помощников из Белого дома.

    Этот «совет старейшин» складывался десятилетиями и «определяет все решения в жизни и президентстве Байдена», утверждает Axios. В «совете» знают, что неудачные теледебаты с Трампом были катастрофой, но еще думают, что есть «проблеск надежды».

    Сам Байден вряд ли захочет взять самоотвод — даже после дебатов, по итогам которых 67% зрителей присудили победу Трампу, американский лидер заявил: «Думаю, мы хорошо справились», а представитель его штаба опроверг «вылет» Байдена из президентской гонки.

    Между тем некоторые демократы после прошедших дебатов паникуют и обсуждают замену Байдена на выборах.

    В СМИ уже составляют список возможных «преемников» Байдена в качестве кандидата от Демократической партии. Самые популярные среди тех, кто может заменить 81-летнего президента:

    Камала Харрис — вице-президент;

    Гретхен Уитмер — губернатор штата Мичиган;
    Пит Баттиджиг — министр транспорта;
    Джош Шапиро — губернатор Пенсильвании;
    Джаред Полис — губернатор Колорадо;
    Гэвин Ньюсом — губернатор Калифорнии;
    Рафаэль Уорнок — сенатор от Джорджии;
    Мишель Обама — бывшая первая леди;
    Эми Клобушар — сенатор от Миннесоты;
    Энди Бешир — губернатор Кентукки.

    В Кремле какие бы то ни было оценки прошедшим дебатам давать отказались, сославшись на то, что это «внутреннее дело США», а Россия «никогда не вмешивалась в избирательные кампании Соединенных Штатов Америки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Джо БайденВыборыПрезидентская гонкаДебатыДональд Трамп
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close