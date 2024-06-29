Axios: Байден выйдет из президентской гонки, если так решат его друзья и близкие. В СМИ уже составляют список преемников

Джо Байден может выйти из президентской гонки только в том случае, если такое решение примут люди из его окружения — ближайшие родственники и друзья. Об этом 29 июня пишет Axios со ссылкой на неназванные источники.

Среди тех, кого медиа причисляет к кругу лиц, способных на принятие такого решения, — первая леди Джилл Байден, младшая сестра действующего президента Валери Байден, друг и советник Тед Кауфман и небольшая группа помощников из Белого дома.

Этот «совет старейшин» складывался десятилетиями и «определяет все решения в жизни и президентстве Байдена», утверждает Axios. В «совете» знают, что неудачные теледебаты с Трампом были катастрофой, но еще думают, что есть «проблеск надежды».