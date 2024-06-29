Axios: Байден выйдет из президентской гонки, если так решат его друзья и близкие. В СМИ уже составляют список преемников

Джо Байден может выйти из президентской гонки только в том случае, если такое решение примут люди из его окружения — ближайшие родственники и друзья. Об этом 29 июня пишет Axios со ссылкой на неназванные источники.
Среди тех, кого медиа причисляет к кругу лиц, способных на принятие такого решения, — первая леди Джилл Байден, младшая сестра действующего президента Валери Байден, друг и советник Тед Кауфман и небольшая группа помощников из Белого дома.
Этот «совет старейшин» складывался десятилетиями и «определяет все решения в жизни и президентстве Байдена», утверждает Axios. В «совете» знают, что неудачные теледебаты с Трампом были катастрофой, но еще думают, что есть «проблеск надежды».
Сам Байден вряд ли захочет взять самоотвод — даже после дебатов, по итогам которых 67% зрителей присудили победу Трампу, американский лидер заявил: «Думаю, мы хорошо справились», а представитель его штаба опроверг «вылет» Байдена из президентской гонки.
Между тем некоторые демократы после прошедших дебатов паникуют и обсуждают замену Байдена на выборах.
В СМИ уже составляют список возможных «преемников» Байдена в качестве кандидата от Демократической партии. Самые популярные среди тех, кто может заменить 81-летнего президента:
Камала Харрис — вице-президент;
Гретхен Уитмер — губернатор штата Мичиган;
Пит Баттиджиг — министр транспорта;
Джош Шапиро — губернатор Пенсильвании;
Джаред Полис — губернатор Колорадо;
Гэвин Ньюсом — губернатор Калифорнии;
Рафаэль Уорнок — сенатор от Джорджии;
Мишель Обама — бывшая первая леди;
Эми Клобушар — сенатор от Миннесоты;
Энди Бешир — губернатор Кентукки.
В Кремле какие бы то ни было оценки прошедшим дебатам давать отказались, сославшись на то, что это «внутреннее дело США», а Россия «никогда не вмешивалась в избирательные кампании Соединенных Штатов Америки».