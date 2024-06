В штабе Байдена опровергли его «вылет» из президентской гонки после дебатов с Трампом

Действующий президент США Джо Байден не «вылетает» (not dropping out) из президентской гонки после первого раунда предвыборных дебатов, которые завершились не в его пользу. С таким утверждением 28 июня выступил представитель штаба Байдена Сет Шустер: его слова приводит издание The Hill.

Сам Джо Байден лишь отмахнулся от журналистов, спросивших его о не самом лучшем для него результате дебатов, и ответил: «Думаю, мы хорошо справились», добавив лишь, что «трудно спорить с лжецом» (имея в виду своего соперника), и сослался на The New York Times, которая подсчитала 26 случаев искажения фактов в речи Трампа.