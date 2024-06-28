Politico: демократы паникуют и обсуждают замену Байдена на выборах

Некоторые демократы после прошедших дебатов между кандидатами в президенты США — экс-главой государства Дональдом Трампом и нынешним американским лидером Джо Байденом — паникуют и обсуждают замену Байдена на выборах. Об этом 28 июня сообщает издание Politico.
Демократы переживают из-за не совсем удачного выступления Джо Байдена. После дебатов пошли разговоры о том, что раньше было «невообразимым», — о замене Байдена на выборах.
Три стратега, которые близки к трем потенциальным кандидатам в президенты от Демократической партии, рассказали, что во время дебатов их буквально заваливали сообщениями.
«Один советник сказал, что они получили просьбы о том, чтобы их кандидат вышел в качестве альтернативы Байдену», — пишет Politico.
Также известно, что один из сторонников нынешнего президента США заявил, что лидеру пора завершить свою кампанию. Этот же человек назвал выступление Байдена на дебатах «худшим в истории», подчеркнув, что после такого «никто не будет обращать внимание на ложь Трампа». Соратник президента написал, что Джо Байден должен «выбыть» из предвыборной гонки.
«В течение нескольких недель демократы надеялись, что сильное выступление Байдена на дебатах поможет облегчить опасения по поводу его возраста. Вместо этого он сделал обратное», — отмечает издание.
Сторонники Байдена отвергли критику, а советник назвал его «единственным человеком, который когда-либо побеждал Дональда Трампа».
Дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировали в ночь на 28 июня. О том, что происходило между политиками в течение 90 минут, читайте в материале «Фонтанки».