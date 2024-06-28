Politico: демократы паникуют и обсуждают замену Байдена на выборах

Некоторые демократы после прошедших дебатов между кандидатами в президенты США — экс-главой государства Дональдом Трампом и нынешним американским лидером Джо Байденом — паникуют и обсуждают замену Байдена на выборах. Об этом 28 июня сообщает издание Politico.

Демократы переживают из-за не совсем удачного выступления Джо Байдена. После дебатов пошли разговоры о том, что раньше было «невообразимым», — о замене Байдена на выборах.



Три стратега, которые близки к трем потенциальным кандидатам в президенты от Демократической партии, рассказали, что во время дебатов их буквально заваливали сообщениями.

