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    МЧС показывает пожар в Балашихе. Все тела нашли в одном месте

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    МЧС подтверждает, что в результате пожара в Балашихе (Подмосковье) ночью 29 июня погибли пять человек, и показывает, как выглядят сгоревшие помещения.

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    Все тела были обнаружены в одном месте — в квартире на втором этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали шесть взрослых и двух детей. Информации о пострадавших нет.

    «Пожар ликвидировали 63 специалиста и 23 единицы техники», — отмечается в сообщении

    Пожар произошёл в микрорайоне Керамик, на на Керамической улице. Сообщалось, что горевшее здание — общежитие, огонь охватил 40 квадратных метров. Причинами могли стать неосторожное обращение с огнем или неисправность электрики. СУ СК Московской области сообщает о возбуждении уголовного дела.

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