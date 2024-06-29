МЧС показывает пожар в Балашихе. Все тела нашли в одном месте

МЧС подтверждает, что в результате пожара в Балашихе (Подмосковье) ночью 29 июня погибли пять человек, и показывает, как выглядят сгоревшие помещения.
Все тела были обнаружены в одном месте — в квартире на втором этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали шесть взрослых и двух детей. Информации о пострадавших нет.
«Пожар ликвидировали 63 специалиста и 23 единицы техники», — отмечается в сообщении
Пожар произошёл в микрорайоне Керамик, на на Керамической улице. Сообщалось, что горевшее здание — общежитие, огонь охватил 40 квадратных метров. Причинами могли стать неосторожное обращение с огнем или неисправность электрики. СУ СК Московской области сообщает о возбуждении уголовного дела.