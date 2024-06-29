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    Смертельный пожар в Балашихе: названы возможные причины

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    Причинами пожара в общежитии в Балашихе в ночь на 29 июня могли стать неосторожное обращение с огнем или неисправность электрики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы Подмосковья.

    «Изучается несколько версий произошедшего, в числе основных — неисправность проводки и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем кого-то из жильцов», — сказал собеседник агентства.

    Здание двухэтажное. Очаг пожара, по предварительной информации, находился в одной из комнат на втором этаже. Огонь охватил 40 кв. м. Открытое горение уже удалось ликвидировать, при этом эвакуация людей из здания, как пишет агентство, продолжается. Число погибших прежнее — пять человек. Число пострадавших пока не называли.

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