Смертельный пожар в Балашихе: названы возможные причины

Причинами пожара в общежитии в Балашихе в ночь на 29 июня могли стать неосторожное обращение с огнем или неисправность электрики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы Подмосковья.



«Изучается несколько версий произошедшего, в числе основных — неисправность проводки и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем кого-то из жильцов», — сказал собеседник агентства.



Здание двухэтажное. Очаг пожара, по предварительной информации, находился в одной из комнат на втором этаже. Огонь охватил 40 кв. м. Открытое горение уже удалось ликвидировать, при этом эвакуация людей из здания, как пишет агентство, продолжается. Число погибших прежнее — пять человек. Число пострадавших пока не называли.

