Перед «Алыми парусами» в Петербурге покосили Неву

Водные магистрали Петербурга подготовлены к празднику «Алые паруса». Комплекс мероприятий выполнен в акватории Большой Невы от Благовещенского до Литейного моста и в притоках, сообщает 28 июня комитет по природопользованию в своем телеграм-канале.
«Уборка наплавных загрязнений осуществлена на реках и каналах в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах», — отмечается в сообщении.
«C помощью специальных лодок-косилок, а также катеров для сбора водорослей сотрудники также выполнили кошение водной растительности на Неве», — добавляют в комитете.
Праздник выпускников «Алые паруса» будут отмечать в ночь на 29 июня. По Неве пройдет бриг «Россия», посмотреть на парусник можно будет в эфире Пятого канала или через супервидовые камеры «Фонтанки», установленные в рамках проекта «(От)Личный Петербург». В городе введены масштабные ограничения движения, меняет схему работы и общественный транспорт.