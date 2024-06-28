Перед «Алыми парусами» в Петербурге покосили Неву

Водные магистрали Петербурга подготовлены к празднику «Алые паруса». Комплекс мероприятий выполнен в акватории Большой Невы от Благовещенского до Литейного моста и в притоках, сообщает 28 июня комитет по природопользованию в своем телеграм-канале.



«Уборка наплавных загрязнений осуществлена на реках и каналах в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах», — отмечается в сообщении.

