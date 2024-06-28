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    Перед «Алыми парусами» в Петербурге покосили Неву

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    Фото: комитет по природопользованию Петербурга
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    Водные магистрали Петербурга подготовлены к празднику «Алые паруса». Комплекс мероприятий выполнен в акватории Большой Невы от Благовещенского до Литейного моста и в притоках, сообщает 28 июня комитет по природопользованию в своем телеграм-канале.

    «Уборка наплавных загрязнений осуществлена на реках и каналах в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах», — отмечается в сообщении.

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    «C помощью специальных лодок-косилок, а также катеров для сбора водорослей сотрудники также выполнили кошение водной растительности на Неве», — добавляют в комитете.

    Праздник выпускников «Алые паруса» будут отмечать в ночь на 29 июня. По Неве пройдет бриг «Россия», посмотреть на парусник можно будет в эфире Пятого канала или через супервидовые камеры «Фонтанки», установленные в рамках проекта «(От)Личный Петербург». В городе введены масштабные ограничения движения, меняет схему работы и общественный транспорт.

    Фото: комитет по природопользованию Петербурга

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