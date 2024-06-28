Годовалый ребенок погиб на Васильевском острове. Виной тому открытое окно

Накануне в детской городской больнице Петербурга скончалась годовалая девочка, которую доставили туда в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, за ребенком не уследила бабушка.

Предположительно, 27 июня родители оставили бабушке двух детей, младшей из которых в апреле исполнился год, а сами ушли на работу. Окна в квартире на пятом этаже были открыты. В итоге ребенка обнаружили на улице.

Девочку срочно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами ребер и костей черепа. Однако врачи не смогли ее спасти, она скончалась от полученных травм.