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    Годовалый ребенок погиб на Васильевском острове. Виной тому открытое окно

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    Накануне в детской городской больнице Петербурга скончалась годовалая девочка, которую доставили туда в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, за ребенком не уследила бабушка.

    Предположительно, 27 июня родители оставили бабушке двух детей, младшей из которых в апреле исполнился год, а сами ушли на работу. Окна в квартире на пятом этаже были открыты. В итоге ребенка обнаружили на улице.

    Девочку срочно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами ребер и костей черепа. Однако врачи не смогли ее спасти, она скончалась от полученных травм.

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