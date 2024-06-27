Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала возможность помилования Ассанжа президентом Джо Байденом

Более того, по словам Жан-Пьер, сама возможность такого помилования не обсуждалась Байденом с окружением. Такой лаконичный ответ дала пресс-секретарь журналистам на брифинге перед отправкой в штат Джорджия, где действующий президент примет участие в предвыборных теледебатах с кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

Помилование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не рассматривалось президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Об этом 27 июня заявила пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер.

25 июня Джулиан Ассанж освободился из тюрьмы в Великобритании и улетел в родную Австралию. Суд в Лондоне отпустил его под залог из тюрьмы Белмарш, где он находился 1901 день и пытался опротестовать экстрадицию в США.

Джулиан Ассанж основал сайт WikiLeaks и опубликовал на нём сотни тысяч конфиденциальных материалов о коррупции среди высокопоставленных чиновников и военных преступлениях США, включая видеозапись гибели мирных жителей из-за атаки американского вертолета в Багдаде.