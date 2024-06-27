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    Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала возможность помилования Ассанжа президентом Джо Байденом

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    Помилование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не рассматривалось президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Об этом 27 июня заявила пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер.

    Более того, по словам Жан-Пьер, сама возможность такого помилования не обсуждалась Байденом с окружением. Такой лаконичный ответ дала пресс-секретарь журналистам на брифинге перед отправкой в штат Джорджия, где действующий президент примет участие в предвыборных теледебатах с кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

    25 июня Джулиан Ассанж освободился из тюрьмы в Великобритании и улетел в родную Австралию. Суд в Лондоне отпустил его под залог из тюрьмы Белмарш, где он находился 1901 день и пытался опротестовать экстрадицию в США.

    Джулиан Ассанж основал сайт WikiLeaks и опубликовал на нём сотни тысяч конфиденциальных материалов о коррупции среди высокопоставленных чиновников и военных преступлениях США, включая видеозапись гибели мирных жителей из-за атаки американского вертолета в Багдаде.

    В Америке Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы, власти США требовали от Лондона его экстрадиции. В США он обвиняется в компьютерном взломе и шпионаже, которые привели к самому крупному в истории страны раскрытию секретной информации. С 2012 года он скрывался от экстрадиции в посольстве Эквадора в Лондоне, а в 2019 году был задержан по запросу США после выдворения с территории посольства и с тех пор находился в лондонской тюрьме строгого режима. В конце мая Высокий суд Лондона вынес решение в его пользу, позволив оспорить решение об экстрадиции в США. Сейчас австралийскому журналисту 53 года.

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