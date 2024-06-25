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    Ассанж вышел из английской тюрьмы и отправился в Австралию

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    Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит в родную Австралию, сообщает Wikileaks в соцсети Х.

    Суд в Лондоне вчера отпустил Ассанжа под залог из тюрьмы Белмарш, где он находился 1901 день и пытался опротестовать экстрадицию в США.

    «После более чем пяти лет, проведенных в камере два на три метра в изоляции 23 часа в день, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой», — говорится в сообщении.

    Перед освобождением появились новости, что Ассанж готовится заключить сделку с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде уже отбытого срока. По данным CBS, финальная стадия сделки должна пройти в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов — владении США в Тихом океане.

    После признания вины Ассанж будет приговорен к пяти годам тюрьмы, но в этот срок будет зачтено время, уже проведенное в заключении в Великобритании. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила канцелярия премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.

    Джулиан Ассанж основал сайт WikiLeaks и опубликовал там сотни тысяч конфиденциальных материалов о коррупции среди высокопоставленных чиновников и военных преступлениях США, включая, например, видеозапись гибели мирных жителей из-за атаки американского вертолета в Багдаде. В Америке Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы, власти США требовали от Лондона его экстрадиции. В США он обвиняется в компьютерном взломе и шпионаже, которые привели к самому крупному в истории страны раскрытию секретной информации. С 2012 года он скрывался от экстрадиции в посольстве Эквадора в Лондоне, а в 2019 году был задержан по запросу США после выдворения с территории посольства и с тех пор находился в лондонской тюрьме строгого режима. В конце мая Высокий суд Лондона вынес решение в его пользу, позволив оспорить решение об экстрадиции в США. Сейчас австралийскому журналисту 53 года.

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