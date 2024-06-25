Ассанж вышел из английской тюрьмы и отправился в Австралию

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит в родную Австралию, сообщает Wikileaks в соцсети Х.



Суд в Лондоне вчера отпустил Ассанжа под залог из тюрьмы Белмарш, где он находился 1901 день и пытался опротестовать экстрадицию в США.



«После более чем пяти лет, проведенных в камере два на три метра в изоляции 23 часа в день, он вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой», — говорится в сообщении.

