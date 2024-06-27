ЦБ рассказал, сколько валюты будет продавать во втором полугодии

Банк России во второй половине 2024 года будет проводить операции с валютой, исходя из того, что ежедневно ему надо будет продать ее на сумму 8,4 млрд рублей в день без учета бюджетного правила. Об этом 27 июня сообщается в комментарии регулятора.



«Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,40 млрд руб./день», — говорится в сообщении.

Такой объем сформировался за счет отложенных с прошлого года операций в рамках бюджетного правила и трат из Фонда национального благосостояния, совершаемых в этом году.