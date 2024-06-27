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    ЦБ рассказал, сколько валюты будет продавать во втором полугодии

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    Банк России во второй половине 2024 года будет проводить операции с валютой, исходя из того, что ежедневно ему надо будет продать ее на сумму 8,4 млрд рублей в день без учета бюджетного правила. Об этом 27 июня сообщается в комментарии регулятора.

    «Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,40 млрд руб./день», — говорится в сообщении.

    Такой объем сформировался за счет отложенных с прошлого года операций в рамках бюджетного правила и трат из Фонда национального благосостояния, совершаемых в этом году.

    При этом 8,4 миллиарда в день — не окончательная цифра. Показатель будет корректироваться каждый месяц в зависимости от дополнительных нефтегазовых доходов и соответствующего объема средств, которые Минфин направит на покупку или продажу валюты по бюджетному правилу. В первом полугодии регулятор проводил операции с валютой с корректировкой на продажи в размере 11,8 млрд рублей в день.

    Операции ЦБ будет проводить с 1 июля по 28 декабря 2024 года. Как и раньше, они будут совершаться с юанями.

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