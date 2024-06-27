В Петербурге приговорили к колонии мошенницу, похитившую у граждан более 9 миллионов под предлогом возрождения СССР

Суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор женщине, похитившей у граждан более 9 миллионов рублей под предлогом возрождения СССР. Об этом 27 июня сообщает телеграм-канал Следственного комитета.
По информации ведомства, уроженка Украинской ССР входила в состав преступной группы, в ноябре 2017 года создавшей потребительский кооператив «Клуб финансовой защиты». Под видом оказания юридических консультаций и финансовых услуг мошенники находили людей, преимущественно пожилого возраста, обремененных кредитами, задолженностями по ЖКХ или просто недовольных размером пенсии, и обещали тем улучшить их благосостояние.
Мошенники рассказывали своим жертвам, что СССР был ликвидирован незаконно, а Россия лишь коммерческая структура. Гражданам предлагалось возродить Советский Союз, вступая в кооператив и приобретая «Удостоверения советского Человека»: после этого им обещалось освобождение от выплат по кредитам и ЖКХ и гарантировалась пенсия в повышенном размере.
На уловки преступного кооператива поддались 19 человек: им был причинен ущерб на общую сумму более 9 миллионов рублей.
Собранных доказательств суду оказалось достаточно для признания женщины виновной в совершении 19 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Ее предполагаемый соучастник находится в федеральном розыске. Следственные органы устанавливают иных участников организованной преступной группы.
Сегодня сотрудники полиции задержали двух петербуржцев, подозреваемых в 8 случаях интернет-мошенничеств.