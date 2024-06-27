В Петербурге приговорили к колонии мошенницу, похитившую у граждан более 9 миллионов под предлогом возрождения СССР

Суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор женщине, похитившей у граждан более 9 миллионов рублей под предлогом возрождения СССР. Об этом 27 июня сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

По информации ведомства, уроженка Украинской ССР входила в состав преступной группы, в ноябре 2017 года создавшей потребительский кооператив «Клуб финансовой защиты». Под видом оказания юридических консультаций и финансовых услуг мошенники находили людей, преимущественно пожилого возраста, обремененных кредитами, задолженностями по ЖКХ или просто недовольных размером пенсии, и обещали тем улучшить их благосостояние.