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    В Петербурге приговорили к колонии мошенницу, похитившую у граждан более 9 миллионов под предлогом возрождения СССР

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    Суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор женщине, похитившей у граждан более 9 миллионов рублей под предлогом возрождения СССР. Об этом 27 июня сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

    По информации ведомства, уроженка Украинской ССР входила в состав преступной группы, в ноябре 2017 года создавшей потребительский кооператив «Клуб финансовой защиты». Под видом оказания юридических консультаций и финансовых услуг мошенники находили людей, преимущественно пожилого возраста, обремененных кредитами, задолженностями по ЖКХ или просто недовольных размером пенсии, и обещали тем улучшить их благосостояние.

    Мошенники рассказывали своим жертвам, что СССР был ликвидирован незаконно, а Россия лишь коммерческая структура. Гражданам предлагалось возродить Советский Союз, вступая в кооператив и приобретая «Удостоверения советского Человека»: после этого им обещалось освобождение от выплат по кредитам и ЖКХ и гарантировалась пенсия в повышенном размере.

    Фото: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
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    На уловки преступного кооператива поддались 19 человек: им был причинен ущерб на общую сумму более 9 миллионов рублей.

    Собранных доказательств суду оказалось достаточно для признания женщины виновной в совершении 19 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

    Ее предполагаемый соучастник находится в федеральном розыске. Следственные органы устанавливают иных участников организованной преступной группы.

    Сегодня сотрудники полиции задержали двух петербуржцев, подозреваемых в 8 случаях интернет-мошенничеств.

    Фото: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

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