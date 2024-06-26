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    Погибшая при падении BMW с парковки в Краснодаре была беременна. В день трагедии она рассуждала о смерти

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    Водитель и пассажирка BMW, вылетевшего с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, ждали ребенка. Женщина была беременна. Подробности сообщил бывший друг погибшего, передает РИА Новости 26 июня.

    В салоне разбившейся машины находились водитель, женщина и мальчик, все они погибли. «Это ее малыш [пассажирки] от первого брака. Она была в положении от него [погибшего водителя]», — сказал собеседник.

    По данным 93.ru, погибшие — 37-летние Екатерина К. и Рафаэль А. Они не были связаны браком, женщина была замужем за отцом своего сына, находящегося в машине. Мужчина подтвердил ее гибель.


    «Да, моя жена погибла, больше я ничего комментировать не буду», — сказал Алексей, супруг погибшей.

    Женщина родом из Перми. На нее зарегистрировано ИП, работала в сфере розничной торговли. Также Екатерина является автором книги «Отпуск длиною в жизнь». В соцсетях она представлялась специалистом в нумерологии, позитивной трансформации сознания, мастером фен-шуя и создателем закрытой школы по работе с энергией «ИньЯн», часто публиковала фото с мужем и сыном.

    В начале июня женщина делилась фотографиями из отпуска в Турции, а 25 числа, в день трагедии, в 10:00 опубликовала в телеграм-канале следующий пост:

    «Если бы сегодня был бы последний день в вашей жизни, что вы бы сделали сегодня?! Напишите список дел, желаний, что бы вы точно сделали. Завтра разберём, как вам это поможет. <…> Друзья! Важно не грустить, что последний день)) а просто подумать, что бы вы сделали?»

    Спустя два часа женщина погибла.

    Автомобиль BMW на скорости вылетел на проезжую часть Рашпилевской улицы с третьего этажа многоуровневой парковки ТРЦ «Галерея» в Краснодаре около часа дня 25 июня. За рулем находился 37-летний местный житель. Очевидцы полагали, что он мог перепутать педали газа и тормоза. Никто из прохожих не пострадал.

    СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Момент падения иномарки попал на видео.

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