Из окна третьего этажа краснодарской «Галереи» вылетела BMW. Посмотрите, что от нее осталось

Три человека погибли при падении автомобиля с крытого паркинга в ТРЦ «Галерея» в Краснодаре. Водитель мог перепутать педали. Подробности 25 июня сообщил 93.ru.
Дорожный инцидент произошел в первом часу дня, машина в полете перевернулась и упала на землю. Участок дороги у места ДТП перекрыли. На месте работают сотрудники МЧС и медики. Как полагают очевидцы, водитель перепутал педаль газа и тормоза.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали, что автомобиль BMW упал на проезжую часть улицы Рашпилевская с третьего этажа многоуровневой парковки. В иномарке находились 37-летний водитель, женщина и маленький мальчик. В результате удара все они погибли.
Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Судя по опубликованным кадрам, крыша машины оказалась полностью смята. Информация о возможных пострадавших устанавливается.
Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.