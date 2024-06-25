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    Из окна третьего этажа краснодарской «Галереи» вылетела BMW. Посмотрите, что от нее осталось

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    Три человека погибли при падении автомобиля с крытого паркинга в ТРЦ «Галерея» в Краснодаре. Водитель мог перепутать педали. Подробности 25 июня сообщил 93.ru.

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    Дорожный инцидент произошел в первом часу дня, машина в полете перевернулась и упала на землю. Участок дороги у места ДТП перекрыли. На месте работают сотрудники МЧС и медики. Как полагают очевидцы, водитель перепутал педаль газа и тормоза.

    В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали, что автомобиль BMW упал на проезжую часть улицы Рашпилевская с третьего этажа многоуровневой парковки. В иномарке находились 37-летний водитель, женщина и маленький мальчик. В результате удара все они погибли.

    Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

    Судя по опубликованным кадрам, крыша машины оказалась полностью смята. Информация о возможных пострадавших устанавливается.

    Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

    По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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