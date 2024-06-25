В Краснодаре в связи с гибелью людей в результате падения BMW с третьего этажа ТРЦ «Галерея» возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю 25 июня.
По данным ведомства, водитель иномарки, набрав скорость, выехал за пределы ограждения парковки на третьем этаже ТРЦ, после чего машина рухнула на проезжую часть. Находящиеся внутри
Уголовное дело возбудили по факту убийства (
По данным мэра Краснодара Евгения Наумова, никто из прохожих не пострадал. Видео падения иномарки опубликовано здесь.
Падение BMW с третьего этажа паркинга в Краснодаре сочли умышленным убийством
В Краснодаре в связи с гибелью людей в результате падения BMW с третьего этажа ТРЦ «Галерея» возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю 25 июня.
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