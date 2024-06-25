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    Падение BMW с третьего этажа паркинга в Краснодаре сочли умышленным убийством

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    В Краснодаре в связи с гибелью людей в результате падения BMW с третьего этажа ТРЦ «Галерея» возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю 25 июня.

    По данным ведомства, водитель иномарки, набрав скорость, выехал за пределы ограждения парковки на третьем этаже ТРЦ, после чего машина рухнула на проезжую часть. Находящиеся внутри 37-летний водитель, женщина и ребёнок погибли.

    Уголовное дело возбудили по факту убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

    По данным мэра Краснодара Евгения Наумова, никто из прохожих не пострадал. Видео падения иномарки опубликовано здесь.

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    BMWКраснодарТц ГалереяПадение машиныУголовное дело
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