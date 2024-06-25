Полет BMW с третьего этажа ТЦ в Краснодаре попал на видео. Машина на всей скорости выбила окно паркинга и перевернулась

Смертельный полет BMW, вылетевшей из окна третьего этажа в ТЦ «Галерея» Краснодара, попал на камеры видеонаблюдения. Кадрами с территории паркинга и улицы поделилось издание 93.ru во вторник, 25 июня.
Судя по видео, иномарка, в которой находились двое взрослых и ребенок, начала набирать высокую скорость, влетела в ограждение, перевернулась и рухнула вниз. В результате все трое погибли.
тг-канал Краснодар и край
По данным мэра Краснодара Евгения Наумова, никто из прохожих не пострадал. «Хотя место оживленное, жертв могло быть больше. <…> Сейчас нам важно выяснить, как вообще подобная трагедия могла произойти», — написал он в своем телеграм-канале.
93.RU
Ранее «Фонтанка» писала, что автомобиль BMW упал на проезжую часть Рашпилевской улицы с третьего этажа многоуровневой парковки около часа дня. За рулем находился