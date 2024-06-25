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    Полет BMW с третьего этажа ТЦ в Краснодаре попал на видео. Машина на всей скорости выбила окно паркинга и перевернулась

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    Смертельный полет BMW, вылетевшей из окна третьего этажа в ТЦ «Галерея» Краснодара, попал на камеры видеонаблюдения. Кадрами с территории паркинга и улицы поделилось издание 93.ru во вторник, 25 июня.


    Судя по видео, иномарка, в которой находились двое взрослых и ребенок, начала набирать высокую скорость, влетела в ограждение, перевернулась и рухнула вниз. В результате все трое погибли.

    тг-канал Краснодар и край

    По данным мэра Краснодара Евгения Наумова, никто из прохожих не пострадал. «Хотя место оживленное, жертв могло быть больше. <…> Сейчас нам важно выяснить, как вообще подобная трагедия могла произойти», — написал он в своем телеграм-канале.

    93.RU

    Ранее «Фонтанка» писала, что автомобиль BMW упал на проезжую часть Рашпилевской улицы с третьего этажа многоуровневой парковки около часа дня. За рулем находился 37-летний местный житель. Очевидцы полагают, что он мог перепутать педали газа и тормоза. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

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