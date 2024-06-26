Пошлину на импортное вино предложили повысить на четверть

Пошлину на вина из недружественных стран предложили повысить на четверть в августе 2024 года. Об этом в среду,
По словам собеседников издания, профильные ведомства, среди которых Минфин, Минэкономразвития и Минсельхоз, обсудили возможность роста ставки ввозной пошлины с 20 до 25%. Также поднимался вопрос о пересмотре базовой ставки, которую необходимо платить при ввозе вина. Ее могут повысить с 1,5 до
По словам источника издания, речь идет о системной работе по выработке контрсанкционных мер в ответ на антироссийскую политику.
«Меры будут чувствительными для иностранных компаний и одновременно стимулировать отечественное производство», — указал другой собеседник.
Ранее «Фонтанка» писала, что в апреле после введения в России повышенных пошлин на ввоз вина из недружественных стран поставки их из Евросоюза заметно упали. По отдельным странам статистика при этом разнится, и, например, импорт из Польши или Чехии, наоборот, вырос. Недостаток импортеры пытались компенсировать за счет наращивания ввоза аналогичной продукции из Грузии, Чили и Южно-Африканской Республики.
В мае максимальной отметки с конца 2022 года достиг суммарный объем поставок вина в Россию из некоторых стран Европейского союза. Позиции крупнейших поставщиков сохранили за собой Италия, Литва и Испания.