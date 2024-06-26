Пошлину на импортное вино предложили повысить на четверть

Пошлину на вина из недружественных стран предложили повысить на четверть в августе 2024 года. Об этом в среду, 26 июня , сообщил РБК со ссылкой на источники в правительстве и отрасли.



По словам собеседников издания, профильные ведомства, среди которых Минфин, Минэкономразвития и Минсельхоз, обсудили возможность роста ставки ввозной пошлины с 20 до 25%. Также поднимался вопрос о пересмотре базовой ставки, которую необходимо платить при ввозе вина. Ее могут повысить с 1,5 до 2 долларов за литр.



По словам источника издания, речь идет о системной работе по выработке контрсанкционных мер в ответ на антироссийскую политику.

