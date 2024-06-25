Роспотребнадзор рассказал, кто приехал в Петербург с ботулизмом

Житель Московской области сейчас находится на лечении в Клинической инфекционной больнице им С.П. Боткина. Это первый случай ботулизма в Петербурге, связанный с нынешней вспышкой заболеваемости в России. Информацию 25 июня «Фонтанке» подтвердили в городском Управлении Роспотребнадзора.



Как уточнили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению, пациент находится в тяжелом состоянии, ему поставлен предварительный диагноз «ботулизм». «Проводится все необходимое лечение, анализы направлены на исследование в лабораторию», — добавили в ведомстве.