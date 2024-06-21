Стало известно о состоянии здоровья артистки Мариинского, которая попала в реанимацию из-за салата

Состояние здоровья скрипачки оркестра Мариинского театра, которой резко стало плохо посреди гастролей в Москве, постепенно улучшается. Ее уже перевели из реанимации в обычную палату, сообщили 21 июня «Фонтанке» в пресс-службе Мариинского.

«Сегодня утром перевели из реанимации в обычную палату. Надеемся, что все риски уже позади, с нетерпением ждем ее возвращения в строй и желаем скорейшего выздоровления», — сообщили в учреждении.

Как ранее рассказал «Фонтанке» ее коллега, 13 июня девушка заказала салат «Лобио» в сервисе доставки «Самокат». В течение трех дней у нее были странные симптомы, и на третий стало заметно хуже: двоилось в глазах, речь стала заторможенной, было сложно глотать.