Роспотребнадзор: после вспышки ботулизма почти 200 тонн опасной продукции изъято из оборота

Почти 200 тонн опасной продукция, ставшей причиной ботулизма, изъято из оборота после волны массовых отравлений в разных регионах России. Об этом 20 июня сообщает Роспотребнадзор.

Напомним, в Москве с 14 июня начались массовые отравления салатами лобио из службы доставки. В больницы только за первые двое суток обратились больше 120 человек. Все они проходят специальное обследование на ботулизм. В Нижнем Новгороде и Казани также есть отравившиеся. Известно, что заболевшие тоже заказывали готовую еду.

Среди пострадавших от опасной фасоли в салатах из доставки оказалась скрипачка оркестра Мариинского театра. Артистка попала в больницу посреди гастролей в Москве — она также заказывала через сервис доставки салат «Лобио».

