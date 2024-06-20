Роспотребнадзор: после вспышки ботулизма почти 200 тонн опасной продукции изъято из оборота

Почти 200 тонн опасной продукция, ставшей причиной ботулизма, изъято из оборота после волны массовых отравлений в разных регионах России. Об этом 20 июня сообщает Роспотребнадзор.
Напомним, в Москве с 14 июня начались массовые отравления салатами лобио из службы доставки. В больницы только за первые двое суток обратились больше 120 человек. Все они проходят специальное обследование на ботулизм. В Нижнем Новгороде и Казани также есть отравившиеся. Известно, что заболевшие тоже заказывали готовую еду.
Среди пострадавших от опасной фасоли в салатах из доставки оказалась скрипачка оркестра Мариинского театра. Артистка попала в больницу посреди гастролей в Москве — она также заказывала через сервис доставки салат «Лобио».
Роспотребнадзор сообщает, что во взаимодействии с органами МВД было опрошено более 2 тыс. человек, выявлены лица с симптомами заболевания. Отобрано около 700 проб биоматериала от больных, проб сырья и готовой продукции.
«Проведено более 3 тыс. исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин», — сказано в сообщении.
В Роспотребнадзоре открыта единая горячая линия для граждан, пострадавших от отравления — там окажут в том числе юридическую консультацию — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что задержаны гендиректор сервиса доставки «Кухня на районе» Антон Лозин и руководитель отдела качества Елена Машкова, гендиректор фирмы-производителя консервированной фасоли Анатолий Шин, а также повар, готовивший фасоль.
Вспышка ботулизма стала крупнейшей в России за последние 30 лет.