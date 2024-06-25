Из Москвы в Петербург привезли ботулизм. Пациента лечат в Боткинской больнице

В Боткинской больнице лечат пациента с диагнозом «ботулизм». Он приехал в Петербург из Москвы, где поел злополучный салат лобио. Факт «завоза» в город 25 июня «Фонтанке» подтвердил компетентный источник.



Вспышка ботулизма в России летом 2024 года — самая масштабная за последние 30 лет. Отравившиеся салатами были выявлены в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. 24 июня стало известно, что в больнице умер 21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде. По данным Минздрава, на этот день в больницах оставались 218 человек, в их числе несовершеннолетний. 38 пострадавших — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 151 пациент выписан из больниц. Одна из пострадавших — скрипачка оркестра Мариинского театра, отравившаяся во время гастролей в Москве.