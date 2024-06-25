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    Из Москвы в Петербург привезли ботулизм. Пациента лечат в Боткинской больнице

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    В Боткинской больнице лечат пациента с диагнозом «ботулизм». Он приехал в Петербург из Москвы, где поел злополучный салат лобио. Факт «завоза» в город 25 июня «Фонтанке» подтвердил компетентный источник.

    Вспышка ботулизма в России летом 2024 года — самая масштабная за последние 30 лет. Отравившиеся салатами были выявлены в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. 24 июня стало известно, что в больнице умер 21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде. По данным Минздрава, на этот день в больницах оставались 218 человек, в их числе несовершеннолетний. 38 пострадавших — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 151 пациент выписан из больниц. Одна из пострадавших — скрипачка оркестра Мариинского театра, отравившаяся во время гастролей в Москве.

    Суд в Москве избрал меры пресечения четверым фигурантам дела о массовом отравлении салатами лобио: гендиректору и начальнику отдела качества компании «Локалкитчен», а также руководителю и повару производителя роковой фасоли «Савон-К». По версии следствия, они по предварительному сговору изготовили с нарушением требований безопасности не менее 2 336 порций блюда «Лобио», упаковали их в вакуумные упаковки и продали через онлайн-магазин «Самокат».

    В Роспотребнадзоре открыта единая горячая линия для граждан, пострадавших от отравления — там окажут в том числе юридическую консультацию — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

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