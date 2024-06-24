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    В Костроме умер 21-летний мужчина с диагнозом «ботулизм». Он заразился в Нижнем Новгороде

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    В больнице умер 21-летний житель Костромы, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде. Об этом вечером 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на данные администрации Костромской области. Уточняется, что к медикам он обратился не сразу, а лишь по возвращении в родной город. Это первая смерть пациента после начала вспышки ботулизма, вызванной массовым отравлением в нескольких регионах России

    Напомним, отравления салатами из доставки еды были выявлены в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Свыше двухсот человек с признаками ботулизма остаются на стационарном лечении в российских больницах. 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

    После волны отравлений сотрудники Роспотребнадзора изъяли почти 200 тонн продукции, ставшей причиной ботулизма. Вспышка тяжелого заболевания стала крупнейшей в России за последние 30 лет. Установлено, что все пострадавшие в Москве ели накануне салат с фасолью «Лобио» от «Кухни на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорта».

    Ботулизм не передается от человека к человеку. Это инфекционное заболевание возникает, если съесть продукты, содержащие возбудитель ботулизма.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Центре имени Н. Ф. Гамалеи разработали антитела для лечения и профилактики ботулизма. Сейчас препарат находится на стадии клинических исследований, зарегистрировать его должны в 2025 году. Применять его пока нельзя.

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    БотулизмКостромаНижний Новгород
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