В Костроме умер 21-летний мужчина с диагнозом «ботулизм». Он заразился в Нижнем Новгороде

В больнице умер 21-летний житель Костромы, который заразился ботулизмом в Нижнем Новгороде. Об этом вечером 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на данные администрации Костромской области. Уточняется, что к медикам он обратился не сразу, а лишь по возвращении в родной город. Это первая смерть пациента после начала вспышки ботулизма, вызванной массовым отравлением в нескольких регионах России



Напомним, отравления салатами из доставки еды были выявлены в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Свыше двухсот человек с признаками ботулизма остаются на стационарном лечении в российских больницах. 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.