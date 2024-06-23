«Мы ускорились». В России разрабатывают препарат для лечения ботулизма — что это за лекарство и когда оно будет готово

Применить антитела для лечения пострадавших пока невозможно — сейчас препарат находится на стадии клинических исследований Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





В Центре имени Н. Ф. Гамалеи разработали антитела для лечения и профилактики ботулизма. Сейчас препарат находится на стадии клинических исследований, зарегистрировать его должны в 2025 году, сообщил MSK1.RU заведующий лабораторией иммунобиотехнологий центра Дмитрий Щебляков.

— Это антитела, которые нейтрализуют ботулотоксин. Антитела связываются с токсином и нейтрализуют его, то есть блокируют его проникновение в клетки. Это средство для экстренной профилактики и терапии, — рассказал MSK1.RU Щебляков.

По словам сотрудника центра, разрабатывать препарат начали еще в 2016 году, его клинические исследования были запланированы на 2024–2025 годы — этап удивительным образом совпал со вспышкой ботулизма, произошедшей в Москве на прошлой неделе.

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Применить антитела для лечения пострадавших пока невозможно — сейчас препарат находится на стадии клинических исследований. Ученый уточнил, что его будут тестировать на здоровых добровольцах с эскалацией (постепенным увеличением. — Прим. ред.) дозы.



Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Только после подтверждения безопасности препарата его исследуют на добровольцах с ботулизмом. Но найдутся ли такие пациенты к тому времени — большой вопрос, так как эта инфекция довольно редкая.

— Будут ли такие добровольцы на тот момент, когда эти исследования будут проводиться, — это вопрос, — рассказал MSK1.RU Щебляков. — Надо будет набирать статистику по регионам, где такие пациенты появляются.

Конечно, сейчас мы значительно ускорились. Но я думаю, что регистрация только в следующем году будет. Дмитрий Щебляков, заведующий лабораторией иммунобиотехнологий Центра Гамалеи

Сейчас для лечения ботулизма в России применяют препарат, изготовленный на основе сыворотки лошадей. Он схож по механизму действия с разработкой Центра имени Н. Ф. Гамалеи, уточнил ученый. Для профилактики инфекции применяют сыворотку компании «Микроген» — она позволяет выработать иммунитет. — Это инактивированный токсин, безвредный для человека. Но, по-моему, он очень редко применяется, потому что не так часто мы сталкиваемся с этой проблемой. Количество случаев ботулизма в год небольшое, к счастью. Это просто такая экстраординарная ситуация, — подчеркнул Щебляков.

Напомним, о вспышке ботулизма в Москве стало известно 15 июня. С подозрением на ботулизм госпитализировали 18 человек . В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что запустили эпидемиологическое расследование.

Установлено, что все пострадавшие ели накануне салат «Лобио» от «Кухни на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорта». После массового отравления горожан СК возбудил уголовное дело.

В столичном департаменте здравоохранения заявили, что симптомы отравления были выявлены у 126 человек . От салатов также пострадали жители Подмосковья, Нижнего Новгорода и Казани. Мать одной из госпитализированных москвичей рассказала, с какими симптомами столкнулась ее дочь.