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    «Мы ускорились». В России разрабатывают препарат для лечения ботулизма — что это за лекарство и когда оно будет готово

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    Применить антитела для лечения пострадавших пока невозможно — сейчас препарат находится на стадии клинических исследований
    Применить антитела для лечения пострадавших пока невозможно — сейчас препарат находится на стадии клинических исследованийФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    В Центре имени Н. Ф. Гамалеи разработали антитела для лечения и профилактики ботулизма. Сейчас препарат находится на стадии клинических исследований, зарегистрировать его должны в 2025 году, сообщил MSK1.RU заведующий лабораторией иммунобиотехнологий центра Дмитрий Щебляков.

    — Это антитела, которые нейтрализуют ботулотоксин. Антитела связываются с токсином и нейтрализуют его, то есть блокируют его проникновение в клетки. Это средство для экстренной профилактики и терапии, — рассказал MSK1.RU Щебляков.

    По словам сотрудника центра, разрабатывать препарат начали еще в 2016 году, его клинические исследования были запланированы на 2024–2025 годы — этап удивительным образом совпал со вспышкой ботулизма, произошедшей в Москве на прошлой неделе.

    Городские порталы

    Применить антитела для лечения пострадавших пока невозможно — сейчас препарат находится на стадии клинических исследований. Ученый уточнил, что его будут тестировать на здоровых добровольцах с эскалацией (постепенным увеличением. — Прим. ред.) дозы.

    Фото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    Только после подтверждения безопасности препарата его исследуют на добровольцах с ботулизмом. Но найдутся ли такие пациенты к тому времени — большой вопрос, так как эта инфекция довольно редкая.

    — Будут ли такие добровольцы на тот момент, когда эти исследования будут проводиться, — это вопрос, — рассказал MSK1.RU Щебляков. — Надо будет набирать статистику по регионам, где такие пациенты появляются.

    Конечно, сейчас мы значительно ускорились. Но я думаю, что регистрация только в следующем году будет.
    Дмитрий Щебляков, заведующий лабораторией иммунобиотехнологий Центра Гамалеи

    Сейчас для лечения ботулизма в России применяют препарат, изготовленный на основе сыворотки лошадей. Он схож по механизму действия с разработкой Центра имени Н. Ф. Гамалеи, уточнил ученый. Для профилактики инфекции применяют сыворотку компании «Микроген» — она позволяет выработать иммунитет.

    — Это инактивированный токсин, безвредный для человека. Но, по-моему, он очень редко применяется, потому что не так часто мы сталкиваемся с этой проблемой. Количество случаев ботулизма в год небольшое, к счастью. Это просто такая экстраординарная ситуация, — подчеркнул Щебляков.

    Напомним, о вспышке ботулизма в Москве стало известно 15 июня. С подозрением на ботулизм госпитализировали 18 человек. В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что запустили эпидемиологическое расследование.

    Установлено, что все пострадавшие ели накануне салат «Лобио» от «Кухни на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорта». После массового отравления горожан СК возбудил уголовное дело.

    В столичном департаменте здравоохранения заявили, что симптомы отравления были выявлены у 126 человек. От салатов также пострадали жители Подмосковья, Нижнего Новгорода и Казани. Мать одной из госпитализированных москвичей рассказала, с какими симптомами столкнулась ее дочь.

    Применить антитела для лечения пострадавших пока невозможно — сейчас препарат находится на стадии клинических исследований
    Применить антитела для лечения пострадавших пока невозможно — сейчас препарат находится на стадии клинических исследованийФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

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    ВакцинаБотулизмРазработкаАнтителаИнфекцияМассовое отравлениеОпасное заболевание
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