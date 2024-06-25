Здания для Верховного суда на Тучковом буяне подорожали. Это из-за материалов

Очередное допсоглашение к контракту на строительство зданий для Верховного суда на проспекте Добролюбова устанавливает новую стоимость работ. Ранее она уже колебалась.



Само допсоглашение заключено в середине июня. Согласно ему, цена контракта — 37,046 млрд рублей. На строительно-монтажные работы приходится почти 26 млрд, на оборудование, мебель и инвентарь — 8,6 млрд, на прочие работы — порядка 1,1 млрд. В 2024 году лимит финансирования — 2,176 млрд, после чего останется еще порядка 18 млрд.



В допсоглашении написано, что общая стоимость выросла «в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы», указана и сумма этого увеличения — 1,3 млрд рублей. Учитывая, что контракт исполняется много лет, это не первое изменение. В 2016 году Главгосэкспертиза одобрила смету на 36,599 млрд, госконтракт заключили на 36,649 млрд рублей, но начальная цена, судя по предыдущим допсоглашениям, составляла 35,734 млрд рублей.



Контракт в 2016 году заключали Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе управделами президента и ФГУП «Строительное объединение» управделами. Впоследствии Смольный заявил, что территорию отдадут под парк, был даже проведен конкурс среди архитекторов, однако вскоре стало известно, что сюда возвращается комплекс зданий Верховного суда, за исключением жилых корпусов для его сотрудников, которые построят на Охте. Контракт по Добролюбова действует до конца 2026 года, до его истечения, как предполагается, город не сможет распоряжаться свободной частью территории, чтобы все-таки организовать там общественное пространство.