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    Пожаром во Фрязино займется Бастрыкин. Глава СКР потребовал доклад об обстоятельствах гибели людей

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    Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств гибели людей в пожаре в подмосковном Фрязино, сообщили в пресс-службе СК РФ журналистам ТАСС.

    Напомним, пламя охватило офисное здание в понедельник. По предварительным данным, жертвами пожара стали восемь человек. Причиной пожара, предположительно, стал «аварийный режим работы электросети».

    Как пишет «Ъ», причины возгорания здания бывшего НИИ «Платан» будут установлены по результатам осмотра места происшествия после полной ликвидации пожара.

    В здании располагались три десятка организаций — по металлообработке, торговле ортопедическими матрасами и оборудованием для кондитерских изделий. По словам спасателей, здание советской постройки находилось в предаварийном состоянии.

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    ПожарСКРФрязино
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