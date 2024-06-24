На реконструкцию водовода на Пискаревском выделят дополнительные 198 миллионов

Правительство Петербурга предложило выделить больше средств на реконструкцию водовода вдоль Пискаревского проспекта от Свердловской набережной до проспекта Маршала Тухачевского. Вместо 798,9 миллиона, предусмотренных контрактом, на эти цели хотят направить 996,4 миллиона. Соответствующий документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте правительства Петербурга 24 июня. Пока работы на объекте приостановлены.
Контракт на реконструкцию этого водовода был заключен еще в октябре 2022 года, по проектной документации, утвержденной в 2020 году. За работы взялось АО «МегаМейд» по заказу Водоканала, однако вскоре выяснилось, что придется предусматривать дополнительные работы по сохранению действующего коллектора.
Во время работ, как сказано в документах, подрядчик столкнулся с двумя основными проблемами:
· оказалось невозможным провести крепление траншей протяженностью почти в километр крепью «Сириус H2»;
· поставщики материалов уведомили о невозможности закупить некоторые из них (например, стеклопластиковые трубы с определенными характеристиками), поскольку их больше не производят в России.
Всё это потребовало дополнительных исследований, подбора других материалов, перерасчета сметы. На время корректировки проектной документации реконструкцию водовода приостановили. В результате заказчик, Водоканал Петербурга, предложил увеличить стоимость контракта на 197,5 миллионов рублей.
Чтобы найти деньги в городском бюджете, предложено перераспределить средства с финансирования реконструкции дождевой канализационной сети на проспекте Луначарского в 2024 году и реконструкции водопроводной сети на Петергофском шоссе в 2025 году.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как реконструкцией водовода на Пискаревском проспекте заинтересовалась полиция, так как в отсутствие работ проезжую часть там все равно занимал склад материалов. Подрядчик завел специальный сайт об этих работах, чтобы информировать взволнованных жителей.