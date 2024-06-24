На реконструкцию водовода на Пискаревском выделят дополнительные 198 миллионов

Контракт на реконструкцию этого водовода был заключен еще в октябре 2022 года, по проектной документации, утвержденной в 2020 году. За работы взялось АО «МегаМейд» по заказу Водоканала, однако вскоре выяснилось, что придется предусматривать дополнительные работы по сохранению действующего коллектора.



Во время работ, как сказано в документах, подрядчик столкнулся с двумя основными проблемами:

· оказалось невозможным провести крепление траншей протяженностью почти в километр крепью «Сириус H2»;

· поставщики материалов уведомили о невозможности закупить некоторые из них (например, стеклопластиковые трубы с определенными характеристиками), поскольку их больше не производят в России.



Всё это потребовало дополнительных исследований, подбора других материалов, перерасчета сметы. На время корректировки проектной документации реконструкцию водовода приостановили. В результате заказчик, Водоканал Петербурга, предложил увеличить стоимость контракта на 197,5 миллионов рублей.



Чтобы найти деньги в городском бюджете, предложено перераспределить средства с финансирования реконструкции дождевой канализационной сети на проспекте Луначарского в 2024 году и реконструкции водопроводной сети на Петергофском шоссе в 2025 году.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, как реконструкцией водовода на Пискаревском проспекте заинтересовалась полиция, так как в отсутствие работ проезжую часть там все равно занимал склад материалов. Подрядчик завел специальный сайт об этих работах, чтобы информировать взволнованных жителей.

